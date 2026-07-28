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Sánchez defiende a su hermano y a su mujer: "Lo que han hecho ha sido trabajar y formarse"

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En cuanto a los casos judiciales que afectan a su entorno inmediato, ha defendido que tanto David Sánchez como Begoña Gómez son "dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse". El presidente ha calificado la sentencia de la Audiencia de Badajoz que ha condenado a Sánchez como "injusta" y ha asegurado que el proceso contra su esposa es una "causa política" porque "las acusaciones populares están impulsando una causa política. Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho. Gustará más o menos, pero es así".

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