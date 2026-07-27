Secciones

Es noticia
Última hora de los incendios en España, en directoControlado el incendio de Rábano de Aliste, provocado por el golpeo del peine de una cosechadora contra una piedraZamora suma 11 proyectos de plantas de biogás que alcanzan la "fase administrativa" ante la JuntaLa residencia Doña Urraca oferta 116 plazas para estudiantes de cara al próximo curso 2026-2027
instagramlinkedin
Sánchez pide extremar la precaución ante el fuego: "Quedan horas difíciles"

Sánchez pide extremar la precaución ante el fuego: "Quedan horas difíciles"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sánchez pide extremar la precaución ante el fuego: "Quedan horas difíciles"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el puesto de mando que dirige los trabajos contra el incendio que afecta al Vall D'Uixó, en la provincia de Castellón. Sánchez ha vuelto a reclamar a todas las administraciones un pacto de Estado para prevenir los incendios, que este año ya multiplican por seis las hectáreas quemadas en las mismas fechas del año pasado. El presidente también se ha dirigido a los afectados para pedirles paciencia, comprensión y precaución ante lo que puede venir en los próximos días.

TEMAS

Tracking Pixel Contents