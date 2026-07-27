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Cuca Gamarra: "Ante la provocación, tenemos delante la imagen de la gente sufriendo"

Cuca Gamarra: "Ante la provocación, tenemos delante la imagen de la gente sufriendo"

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Cuca Gamarra: "Ante la provocación, tenemos delante la imagen de la gente sufriendo"

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El Partido Popular (PP) evitó este lunes el choque directo con Pedro Sánchez y con su Gobierno a cuenta del que ya es el mayor incendio de la historia de España, que afecta a tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y que ha obligado a desalojar a 90.000 ciudadanos. Aunque el primer partido de la oposición, que se pronunció a través de una rueda de prensa en Génova de la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, no olvidó mandarle algún toque de atención al jefe del Ejecutivo. Más información

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