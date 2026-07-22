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Narbona insiste en que desconocía las gestiones de Leire Díaz

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado este miércoles en el Senado que derivó a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, porque le dijo es que tenía "información, hechos" para reconducir los ataques a Pedro Sánchez y que podía ayudarles ante los distintos casos que se estaban conociendo en 2024. Narbona ha respondido a los senadores que ella la derivó a Cerdán porque es de quien dependía el gabinete de Comunicación de Ferraz y era la persona adecuada para conocer esa información, a la que ha dicho que ella nunca accedió. Más información