Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadEl pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para la finalLos implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 añosConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turístico
instagramlinkedin
Illa: "La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

Illa: "La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Illa: "La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado este sábado que la amnistía es "el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor". En un acto en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa ha defendido que, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "la amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya está aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos", ha señalado, además de hacer hincapié en que "pese a quien pese" Cataluña apuesta "de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro".

TEMAS

Tracking Pixel Contents