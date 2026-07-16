Lucía Feijoo Viera

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El Gobierno afirma que "ya no hay duda" de que la ley de amnistía es conforme a derecho

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, que ya no hay dudas sobre esa norma, y ha pedido que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible". Bolaños ha hecho estas consideraciones en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa después de que el TJUE haya considerado que la ley de la amnistía es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el proceso independentista en Cataluña.