Lucía Feijoo Viera

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Aznar tras el aval a la amnistía: "La agresión sediciosa al Derecho no debe quedar impune ni recompensarse"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar advierte que la agresión sediciosa al derecho "no debe ser recompensada", en respuesta al fallo del TJUE sobre la amnistía del procés. Durante el primer foro internacional del Partido Popular Europeo (PPE), denominado "Libertas Forum", que se celebra en Madrid durante estos días, Aznar ha sostenido que los ataques a la integridad nacional de un estado miembro "amenazan el sistema institucional europeo en su conjunto".