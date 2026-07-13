Sara Fernández

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Chocan dos vehículos en el paseo de la Castellana y uno termina incrustado en la boca de metro de Begoña

Dos personas han resultado heridas, una con pronóstico grave y otra leve, tras registrarse en la madrugada de este lunes un accidente de tráfico en el paseo de la Castellana en el que dos turismos han chocado y, al perder el control, uno de ellos ha acabado en las escaleras de la estación de metro de Begoña, según ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos de los Bomberos de Madrid han acudido al lugar del siniestro para rescatar a los dos ocupantes del vehículo afectado, informó Emergencias Madrid en una publicación en la red social X.

El personal del SAMUR-Protección Civil ha atendido a las víctimas por múltiples traumatismos y, junto con personal de La Paz, se ha encargado de trasladar a los dos heridos al hospital.

Tras la asistencia a los afectados, los bomberos han procedido a retirar el vehículo de los accesos del suburbano y a sanear la zona afectada. La Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.