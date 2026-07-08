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Caen 'Los 300', la banda juvenil que actuaba con "violencia extrema" en Barcelona y reclutaba a menores

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Caen 'Los 300', la banda juvenil que actuaba con "violencia extrema" en Barcelona y reclutaba a menores

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Una operación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona ha permitido desarticular la banda juvenil conocida como 'Los 300', que actuaba en Barcelona y el área metropolitana. Los agentes acusan a sus miembros de múltiples agresiones con armas blancas, robos violentos y tráfico de drogas, principalmente tusi o cocaína rosa. Los agentes apuntan a que los sospechosos usaban la venta de droga para financiarse.

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