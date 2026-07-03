Lucía Feijoo Viera

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Feijóo dice que Sánchez no tiene "objetivos inocentes" con la 'ley de nietos' y la regularización

Alberto Núñez Feijóo comenzó la semana denunciando la "ingeniería electoral" que está tramando el Gobierno con el proceso de nacionalización abierto con la 'ley de nietos'. Sin embargo, a lo largo de estos días, el resto de dirigentes del PP se han esforzado por dejar claro que en ningún momento se está hablando de "pucherazo" o de "fraude", solo dudando ante la "opacidad" del proceso ante las 2,5 millones de solicitudes. No obstante, en una nueva vuelta de tuerca, el presidente del PP sí se ha atrevido a ir un paso más allá y avisar de que las intenciones del Ejecutivo no son "inocentes" y que es "irresponsable" otorgar el pasaporte a tal cantidad de personas. Más información