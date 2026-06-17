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Sacha Michaud: “Barcelona tiene todos los elementos para ser el ‘hub’ tecnológico número uno”

Es una de las insignias que más brilla de entre todas las que luce Barcelona, ser el quinto mercado de Europa más importante en la liga del emprendimiento y las 'startups'. Sin embargo, se ha convertido también en la señal más evidente de lo mucho que le está costando avanzar posiciones en el ranking: lleva años en ese lugar. "Debemos aspirar a ser el número uno, tenemos todos los elementos para ser el número uno", ha manifestado el cofundador de uno de los emblemas catalanes en materia de emprendimiento, Glovo.