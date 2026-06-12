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El juez ya tiene la tasación de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero

Además de determinar la alta calidad de las más de 50 gemas como rubíes, esmeraldas y zafiros, y multitud de diamantes engarzados en oro blanco, los peritos han podido constatar que el material utilizado para dar forma a las piezas también es de alto valor. La tasación de los expertos joyeros de Ansorena, un prestigioso joyero y diamantista, la encargó el juez tras un primer informe de autenticidad que ya aproximaba el valor de estas joyas al millón de euros. Además, la prestigiosa casa de joyería ha tenido la ayuda del Instituto Gemológico Español, y todo el peritaje se ha hecho bajo la estricta supervisión de los agentes policiales para garantizar la cadena de custodia. El informe definitivo ha sido entregado ya en el juzgado y Zapatero va a tener que justificar su procedencia. Su valor no se parece en nada a los 50.000 euros que se encargó de pregonar el entorno del expresidente. Aunque algunas joyas se las habíamos visto a la mujer de Zapatero en actos oficiales, solo los nueve relojes y algún anillo procederían de una herencia. El centenar de joyas fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en Ferraz. La llave la tenía el expresidente y hubo que mandar a buscarla cuando los policías expertos en reventar las cajas fuertes iban a actuar. La secretaria fue la primera que habló de joyas que pertenecían a herencias de Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero. También explicó que la caja fuerte estaba en el despacho porque la familia Zapatero se había mudado temporalmente a una casa alquilada. Más información