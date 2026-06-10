Secciones

Es noticia
San Vitero, el ariete contra la despoblación en ZamoraLatemAluminium, dos años de parálisis en Villabrázaro (Zamora)Tres ex del Zamora CF en el SabadellZamoranos en la Gala de Turismo de Castilla y LeónMañueco, investido presidente de Castilla y León
instagramlinkedin
El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Papa le regala un rosario a Valentina, una niña de 13 años invidente: "¡Lo guardaré para siempre!"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Valentina, una niña de 13 años ciega, le explica con sus manos a León XIV la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. La pequeña nació con el síndrome de Leber y solo distingue luces y sombras. El Papa León XIV, al final la explicación de la pequeña, le ha obsequiado con un rosario. Valentina, muy emocionada, ha dado las gracias al pontífice: "¡Lo guardaré para siempre!"

TEMAS

Tracking Pixel Contents