Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV en el Bernabéu: "¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!"

El encuentro diocesano del papa en el Santiago Bernabéu cierra la primera parte de del Viaje Apostólico de León XIV, dejando para el recuerdo una metáfora futbolística: "La Iglesia de Madrid ha marcado hoy un golazo para siempre". El pontífice ha utilizado estas palabras para arrancar su discurso central, desatando la ovación de una grada entregada que ha transformado el feudo madridista en una gigantesca catedral. El encuentro diocesano cierra la primera parte de del Viaje Apostólico.