Lucía Feijoo Viera

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León XIV recorre las calles de Madrid con el papamóvil rumbo al Bernabéu

El Papa León XIV ha protagonizado esta tarde un multitudinario recorrido por las calles de Madrid para trasladarse desde la Catedral de la Almudena hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde se reunirá con unos 70.000 fieles de la comunidad diocesana. Miles de ciudadanos han salido a las calles para arropar al pontífice, quien ha realizado parte del trayecto en papamóvil.