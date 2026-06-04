Lucía Feijoo Viera

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Bergerot a Ayuso: "Si ustedes llevaran a sus hijos a la pública, las aulas ya estarían climatizadas"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra el Gobierno regional por la falta de climatización en los centros educativos durante el episodio de altas temperaturas, denunciando que "los colegios e institutos son los únicos edificios públicos que no tienen aire acondicionado" y reclamando un plan urgente para adaptar las aulas. En su respuesta, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido las inversiones que realiza la Comunidad en los centros educativos y ha restado importancia a la situación al asegurar que "estamos en una ola de calor como siempre las primeras semanas, acaba en pocos días".