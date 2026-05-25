Lucía Feijoo Viera

Así es el dispositivo de seguridad y las afecciones al tráfico ante la visita del Papa a Madrid

La visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio generará significativas afecciones al tráfico, comenzando esta medianoche con la ocupación total de la Plaza de Lima. Desde el 25 de mayo, se cortarán los carriles centrales de la Plaza, limitando el acceso y afectando las dársenas de autobuses en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará una misa para casi un millón de personas. Para facilitar la movilidad de los peregrinos, Metro de Madrid aumentará su servicio en un 125% y operará 42 trenes adicionales en horas punta. Además, más de 10.300 efectivos de las fuerzas de seguridad, junto con 4.000 de la Policía Municipal, estarán presentes para garantizar la seguridad durante el evento. Se espera que estos preparativos aseguren un evento seguro y ordenado para todos los asistentes que visiten la región durante estos días.