Secciones

Es noticia
Así ha sido el II Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaMilitares en Zamora: ¿riesgo o beneficio?La respuesta al recorte de trenes en SanabriaHamburguesas de autor compiten en Zamora¿Puede una comunidad de vecinos prohibir un piso turístico?Abel Caballero insaciable con el AVE
instagramlinkedin
Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Lucía Feijoo Viera

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantenía en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental, según han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents