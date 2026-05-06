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Clavijo critica la “descoordinación” del Gobierno con el crucero con hantavirus: “Genera desconfianza e inseguridad en la población”

Clavijo critica la “descoordinación” del Gobierno con el crucero con hantavirus: “Genera desconfianza e inseguridad en la población”

Lucía Feijoo Viera

Clavijo critica la “descoordinación” del Gobierno con el crucero con hantavirus: “Genera desconfianza e inseguridad en la población”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que la naviera del crucero ‘Hondius’ ya ha solicitado poder atracar el próximo sábado en un puerto de Tenerife. Clavijo ha vuelto a quejarse de falta de información respecto al acuerdo del Gobierno de España con la OMS tras detectarse un brote de hantavirus en un barco con 140 personas a bordo. “Esta descoordinación genera más incertidumbre y desconfianza, inseguridad y desasosiego en la población”, ha sentenciado. Asimismo, considera que “no tiene sentido” hacer tres días de travesía pudiendo repatriar a los pasajeros desde Cabo Verde.

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