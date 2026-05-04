Sanz Roldán declara en Kitchen que denunció a Villarejo por sus "mentiras tan crueles" contra el CNI
El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha asegurado en el juicio de Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional que la denuncia que presentó contra el comisario José Manuel Villarejo no fue "personal", sino que lo hizo porque sintió la necesidad de reaccionar ante "mentiras tan crueles sobre mis subordinados".
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