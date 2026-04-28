Lucía Feijoo Viera

Cuerpo critica que el PP viva en "el día de la marmota" al centrar sus preguntas solo en la corrupción

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, expresa su malestar por la estrategia de control parlamentario del Partido Popular. Durante la sesión en la Cámara Alta, Cuerpo ha reprochado a la portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, que desde su nombramiento como "número dos" del Gobierno, todas sus cuestiones hayan versado exclusivamente sobre tramas de corrupción. El ministro ha comparado esta situación con el "día de la marmota", alertando de que la discusión en el Senado corre el riesgo de volverse "peligrosamente" repetitiva y estéril para los ciudadanos. Según ha defendido el titular de Economía, esta fijación temática del PP impide debatir sobre los datos macroeconómicos del país o las políticas destinadas a familias y empresas.