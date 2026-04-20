Lucía Feijoo Viera

La mujer de Bárcenas declara que estaba "aterrorizada" por los seguimientos, aunque los achacaba a la prensa

Rosalía Iglesias ha tomado el relevo del testimonio de su esposo, Luis Bárcenas, quien ha comparecido durante más de cinco horas ante el tribunal que juzga a la cúpula del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por la operación Kitchen. La mujer ha afirmado que ella "desde el minuto uno" tenía la "sensación" de que la seguían, motivo por el que vivía "casi enclaustrada" y utilizaba al que había sido chófer de su marido hasta que este fue encarcelado para trasladar los documentos que le correspondían. No obstante, ha añadido: "Yo todo lo achacaba a la prensa, yo vivía aterrorizada, y cuando entra el mercenario a mi casa lo primero que le pregunto es quién le ha mandado". Más información