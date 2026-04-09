Lucía Feijoo Viera

Esther Muñoz sobre el casco azul español retenido: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha hecho esta mañana en el Congreso equilibrios para no valorar las actuaciones de Israel y Donald Trump, y ha lanzado su opinión sobre la detención “ilegal” por parte de Israel de un soldado español destacado en el sur del Líbano en una misión de paz de la ONU. “La ministra [de Defensa, Margarita Robles] dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, ha respondido.