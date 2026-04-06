PI STUDIO

Madrid cierra 12 narcopisos en una gran redada: 31 detenidos, armas, 42.000 euros y hasta aves furtivas

La Policía Nacional ha vuelto a golpear el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala en la Comunidad de Madrid. En una operación lanzada en distintos municipios y distritos de la región, los agentes han desmantelado 12 narcopisos y detenido a 31 personas. El balance policial refleja seis kilos de sustancias intervenidas, entre cocaína, ketamina, tussi, marihuana, hachís; 42.000 euros en efectivo y hasta un patinete eléctrico utilizado para mover la droga de un punto a otro.