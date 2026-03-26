Sara Fernández

Rescatan a una mujer de 80 años confinada en el balcón de su casa por un incendio

Los Bomberos de Madrid han rescatado este miércoles por la noche a una mujer de 80 años en un incendio generalizado de su vivienda, ubicada en Ciudad Lineal. Según informa Emergencias de Madrid, el fuego se ha producido poco antes de las 22.00 horas en la novena planta de un edificio residencial de la calle Elfo. Hasta el lugar han acudido nueve dotaciones de bomberos, que han encontrado la vivienda en llamas y a la mujer en el interior.La mujer ha podido ser confinada en la terraza por un agente de la Policía Nacinal, que la ha acompañado en todo momento.Ambos han sido atendidos por SAMUR-Protección Civil por inhalación de humo. El policía ha sido dado de alta en el lugar y la mujer trasladada a hospital.