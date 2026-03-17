Yolanda Díaz defiende su viaje a los Oscar y afea al PP que su “concepción” de la cultura esté “secuestrada por Vox”
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en el Senado su viaje a la ceremonia de los Oscar, asegurando que estuvo orientado a respaldar “la creación artística”. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de la senadora del Partido Popular Alicia García Rodríguez sobre su papel en el Ejecutivo. Más información
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