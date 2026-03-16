LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El PSOE pide "una reflexión" a los partidos que están a su izquierda para que "unifiquen fuerzas" tras los resultados de Castilla y León

El PSOE valora muy positivamente sus resultados en las elecciones de Castilla y León -donde ha subido en votos y escaños-, pero está muy preocupado por la práctica desaparición del espacio político a su izquierda. La división en varias listas de Podemos y Sumar-Izquierda Unida en esta comunidad autónoma se ha saldado finalmente con la salida de todos ellos de las Cortes regionales. En Valladolid no habrá ningún partido con representación a la izquierda de los socialistas. Más información