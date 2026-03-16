Lucía Feijoo Viera

Felipe VI admite que hubo "mucho abuso" en la conquista de América

Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto. Más información