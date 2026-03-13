Patricia Díaz-Parreño

Detenido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante por la gestión de unos bonos de la Diputación cuando la presidía Mazón

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos consumo de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se ha procedido a un registro en la sede de Facpyme en Alicante, según ha adelantado en primicia INFORMACIÓN. Más información