Lucía Feijoo Viera

Sánchez avisa que la guerra en Irán es "un extraordinario error que vamos a pagar"

Pedro Sánchez ha calificado la guerra en Irán como “un extraordinario error” en la rueda de prensa posterior a la XXXVI Cumbre Hispano-Lusa, defendiendo la postura clara del Gobierno español desde el inicio del conflicto. El presidente expresó respeto por la presidencia de Estados Unidos, pero insistió en que España debe señalar los errores entre aliados. “Yo tengo un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos y una enorme admiración por la sociedad estadounidense. Respeto y admiración”, comenzó Sánchez. “A partir de ahí, la posición del Gobierno de España es clara: hemos manifestado desde el inicio de la guerra cómo la caracterizamos, que está fuera de la legalidad internacional”, añadió. Sánchez subrayó la importancia de la franqueza entre aliados: “Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso”. Así, reiteró que “esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del Gobierno de España, es un extraordinario error”.