DIRECTO | Debate electoral de Castilla y León

En el primero de los debates electorales con motivo de las elecciones autonómicas del 15 de marzo acudirán los candidatos a la Presidencia de la Junta por los tres partidos con grupo propio como contempla la ley: Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Martínez, del PSOE, y Carlos Pollán, de Vox. Más información