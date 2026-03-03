Lucía Feijoo Viera

Ayuso acuerda 14.800 millones de euros a las seis universidades públicas de Madrid hasta 2031

Hasta 14.800 millones de euros en los próximos seis años, hasta 2031. Esa es la cifra de que dispondrán en el periodo las seis universidades públicas madrileñas hasta 2031 en virtud del acuerdo firmado hoy por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores. Se estima que las seis universidades contarán anualmente con una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.