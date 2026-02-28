Un café en las alturas: José Manuel García-Margallo / PI STUDIO

Un café en las alturas: José Manuel García-Margallo

Autodefinido como político heterodoxo de extremo centro, José Manuel García-Margallo (PP) fue ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Mariano Rajoy y eurodiputado durante más de veinte años en distintas etapas. En esta entrevista rememora cómo vivió en primera persona el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, analiza el papel de don Juan Carlos aquel día en que España contuvo la respiración, repasa algunos asuntos de la actualidad política y reflexiona sobre el modo en que la comunidad internacional camina hacia un nuevo orden mundial. Más información