La jueza que investiga la gestión de la DANA da el primer paso para imputar a Mazón

La juez que investiga la gestión de la DANA de Valencia ha dado el primer paso para imputar a Carlos Mazón y ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el único que puede investigarle porque el expresidente mantiene el acta de diputado. En su exposición de motivos, la jueza considera que no se adoptaron medidas de alerta a tiempo y ve indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia. Más información