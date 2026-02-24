Lucía Feijoo Viera

El Gobierno desclasifica "toda la documentación encontrada" del 23F con 153 archivos secretos

El Consejo de ministros ha aprobado este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F. Se trata de un total de 153 archivos hasta ahora secretos que podrán consultarse a partir del mediodía de este miércoles. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no permanecerá "bajo llave" ningún documento, al procederse a desclasificar "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento". Entre los archivos se incluyen informes, transcripción de conversaciones e incluso alguna imagen. Una documentación que está en manos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. A lo largo de hoy, personal de estos departamentos procederá a su digitalización para facilitar la consulta pública. Más información