El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

Fallece el sacerdote zamorano José Ángel Rivera de las HerasLa jueza deja en libertad con cargos al atacante con un cuchillo a agentes de la Policía y la Guardia Civil en BenaventeDesclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reaccionesEl 4G les deja sin TDTPeleas de Abajo: "Se defendían a capa y espada"
Lucía Feijoo Viera

El Gobierno no esperará a que se apruebe la ley de información clasificada para sacar a la luz los documentos secretos del 23-F. Se lo pidió el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez durante un reciente coloquio en el Congreso, sumándose a una demanda histórica de partidos como el PNV, y el Gobierno dará el paso este martes. Los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F serán desclasificados. Más información

