Lucía Feijoo Viera

Puente apunta a las vías como claves en el descarrilamiento de Adamuz por las marcas en los bogies de otros trenes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha revelado este miércoles que la investigación del accidente de Adamuz ha descubierto marcas en la parte baja de los trenes que circularon justo antes que el descarrilado Iryo. Estas señales, ha puntualizado, deberán ser analizadas concienzudamente, pero es la primera vez que el responsable gubernamental pone sobre la mesa la posibilidad de que la infraestructura estuviera dañada previamente ya que, ha asegurado, "la cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha apuntado. Más información