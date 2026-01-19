Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz
Numerosos pasajeros procedentes de trenes Granada, Málaga y Sevilla con destino Madrid han visto interrumpido su viaje en Córdoba tras el accidente de trenes registrado esta tarde en Adamuz. A causa del siniestro, la alta velocidad entre Madrid, Córdoba y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. La estación de trenes Córdoba-Julio Anguita permanecerá abierta toda la noche.
Últimos vídeos
Accidente ferroviario en Córdoba
Primeras reacciones de los pasajeros de los trenes accidentados en Adamuz
Accidente de trenes en Córdoba
Al menos 21 muertos y decenas de heridos graves tras colisionar dos trenes de alta velocidad en Adamuz
Accidente ferroviario