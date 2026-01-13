Elma Saiz sobre Julio Iglesias: “Trabajamos para que no haya ningún espacio de impunidad y no vamos a mirar hacia otro lado”
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha referido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a las informaciones que apuntan a presuntas agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias a varias trabajadoras del hogar a su servicio. “Este trabajo periodístico me merece mucho respeto. Como mujer y como progresista vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. Seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito y jamás vamos a mirar hacia otro lado ante cualquier situación como este caso”, ha declarado.