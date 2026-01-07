Lucía Feijoo Viera

Ilia Topuria se muestra muy tranquilo en su llegada al juzgado: "Mi prioridad es mi hija"

Ilia Topuria se ha reencontrado este miércoles con su exmujer en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 1 de Móstoles (Madrid). Tras su separación y la denuncia contra él por presuntos malos tratos, el juez determinará ahora la custodia de la hija de ambos. Ni el doble campeón de la UFC ni Giorgina Uzcategui han atendido a los medios de comunicación a su salida del juzgado.