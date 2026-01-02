Patxi López: “Ha llegado el momento de echar a Feijóo por sus mentiras sobre la dana”
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, ha afirmado hoy que “ha llegado el momento de echar a Feijóo” por sus mentiras sobre la dana, como él mismo pidió solemnemente en un acto del PP -ha recordado- cuando dijo si miento, echadme del partido. “Feijóo ha estado más de un año mintiendo a los españoles para salvar a Mazón, para ocultar la irresponsabilidad de este personaje al frente de la Generalitat Valenciana. Y ya es hora de que mande a la jueza todos los mensajes, todas las conversaciones con Mazón, y cuál ha sido su participación en toda esta farsa. Porque lo que ha hecho hasta ahora ha sido añadir dolor a las víctimas de esta tragedia. Por eso debiera de irse o debieran de echarle como él mismo pidió”, ha reclamado.