Sara Fernández

Nuevo récord: 11.000 Papá Noeles corren por las calles de Madrid

Madrid ha dado este domingo 21 de diciembre el pistoletazo de salida a la Navidad a ritmo de zancada. El Paseo de Recoletos y el eje de la Castellana se han llenado desde primera hora de la mañana de una marea de trajes rojos y blancos —salpicada por la lluvia y el verde de los elfos infantiles— en la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel El Corte Inglés, que este año ha logrado récord de participación con 11.000 inscritos.