El rey Juan Carlos graba un vídeo para pedir a los jóvenes que apoyen a su hijo

El rey emérito, Juan Carlos I, le manda un mensaje a los "jóvenes españoles" sobre sus memorias. Su libro, 'Reconciliación', ya está a la venta en Francia, pero en España estará disponible el día 3. Con sus memorias Juan Carlos I quiere "recordar momentos históricos" y que se conozca la historia reciente "sin distorsiones interesadas". Además de reivindicar su papel durante la Transición, el rey emérito pide que los españoles apoyen al rey Felipe VI "en este duro trabajo que es unir a todos los españoles".