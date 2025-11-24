Lucía Feijoo Viera

Feijóo: “Ya no habrá fiscal nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido hoy a la renuncia de Álvaro García Ortiz y ha asegurado que "ya no habrá fiscal nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista". En este sentido, ha exigido que el nuevo fiscal general cumpla "unos requisitos mínimos de solvencia e independencia". Además de que, como dicta la ley, no haya tenido cargo político en los últimos cinco años, Feijóo ha exigido que sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión y que cuente con el aval del CGPJ en su informe preceptivo sobre su idoneidad".