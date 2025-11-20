Lucía Feijoo Viera

Félix Bolaños declara que no comparten el fallo del juicio al fiscal general del Estado

Félix Bolaños ha asegurado que el Gobierno tiene “el deber legal” de respetar el fallo en el juicio del fiscal general del Estado, pero también el “deber moral de decir públicamente” que no lo comparten. Están a la espera de que salga a la luz la sentencia sobre el fiscal general Álvaro García Ortiz, a quien los jueces consideran culpable de un delito de revelación de secretos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha declarado que defienden “la inocencia del fiscal”, pero ante el fallo pondrán en marcha un nuevo nombramiento para este cargo. Bolaños ha añadido que esta “discrepancia no puede conllevar una desconfianza en la Justicia”.