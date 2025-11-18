Lucía Feijoo Viera

Feijóo confirma que Mazón dejará también la presidencia del PP valenciano

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Madrid tras participar en un acto del grupo Atresmedia, que Carlos Mazón dejará también próximamente la presidencia del partido en la Comunidad Valenciana. Feijóo ha explicado que es un paso que se dará después de la investidura de su sustituto, Juan Francisco Pérez Llorca, dando por supuesto que obtendrá el necesario apoyo de Vox en las Cortes, si bien los de Santiago Abascal todavía no lo han confirmado. Y ha desvelado que fue el propio Mazón el que le comunicó su voluntad de renunciar también a sus responsabilidades orgánicas, en las varias conversaciones que ambos tuvieron antes de que el todavía presidente de la Generalitat anunciase su renuncia el pasado 3 de noviembre, justo después del primer aniversario de la dana de Valencia, que provocó la muerte de más de doscientas personas.