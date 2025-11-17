Lucía Feijoo Viera

Mazón dice que los escoltas le acompañaron al Ventorro pero no a la salida

El president en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este lunes en el Congreso que los escoltas le acompañaron el día de la dana cuando llegó al restaurante El Ventorro pero que no lo hicieron cuando abandonó el establecimiento. Ha ofrecido estos detalles durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la dana de la Cámara Baja, a preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.