Lucía Feijoo Viera

Un familiar de víctimas de la dana se enfrenta a Vox: “¿Por qué nos tienen que atacar?”

Sumar y Vox han protagonizado un rifirrafe este jueves en la Comisión de investigación de la dana en el Congreso a costa de los aplausos a las víctimas, con acusaciones que han concluido con las palabras del compareciente Josep Ignasi Carpio, que ha recriminado que en Valencia "no nos ha escuchado nadie, nos han maltratado". Carpio, quien perdió a su hermano y sobrina en la catástrofe, ha contestado molesto, en su intervención en el Congreso, al diputado de Vox Ignacio Gil, con las siguientes preguntas: "¿quiénes nos utilizan? ¿a mí?" ¿quien utiliza a estas personas que fallecieron?, ¿a sus familiares?