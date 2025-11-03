Óscar Puente asegura que Mazón se va “a la altura de lo que ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable”

Óscar Puente asegura que Mazón se va “a la altura de lo que ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable”

Lucía Feijoo Viera

Óscar Puente asegura que Mazón se va “a la altura de lo que ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado hoy que la decisión de Carlos Mazón llega “tarde y mal”. “Se va a la altura de lo que él ha sido, empujado por las víctimas y dando un espectáculo lamentable culpando a otros y mintiendo sobre la aportación que cada administración ha hecho a la recuperación de Valencia”, ha dicho. En este sentido, Puente le ha recordado que el Gobierno ha aportado 8.200 millones y ha calificado de “falacia” decir que “se les ha dejado abandonados”. El titular de Transportes ha criticado que Feijóo haya tenido que ver durante el homenaje a las víctimas de la DANA “el desgarro” de sus familias para forzar la salida de Mazón. Puente ha señalado a Santiago Abascal de quien ha dicho que tendrá que “levantarse del sofá” y “tomar decisiones”.

TEMAS

Tracking Pixel Contents