Lucía Feijoo Viera

Mazón: "Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido este lunes que el día de la dana cometió errores con los que convivirá toda su vida, pero ninguno, ha dicho, fue por cálculo político o por mala fe, y ha dicho que ha vivido doce meses "durísimos" tras los cuales ni él ni su familia están ya preparados para continuar. "Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe: no sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba, no supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30 ni que la tragedia tuviera esa magnitud", ha afirmado. Más información